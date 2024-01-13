ВС США подтвердили удар американских сил по объекту хуситов в Йемене

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Удар был нанесен авианосцем Carney с использованием наземных ударных ракет Tomahawk, сообщили в CENTCOM

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что американские войска в ночь на субботу нанесли удар по радиолокационной станции хуситов в Йемене.

"Этот удар был нанесен авианосцем Carney с использованием наземных ударных ракет Tomahawk и стал продолжением <...> ударов, нанесенных 12 января с целью ухудшить возможности хуситов атаковать морские суда, в том числе коммерческие", - говорится в заявлении, опубликованном на странице CENTCOM в X (ранее Twitter).

Как в нем отмечается, с 19 ноября 2023 года хуситы "28 раз пытались атаковать и преследовать суда в Красном море и Аденском заливе". "Эти незаконные инциденты включают нападения с использованием противокорабельных баллистических ракет, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет", - отмечается в сообщении.

В Госдепартаменте США, Белом доме и Пентагоне пока не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать нанесение ВС США в ночь на субботу удара по Йемену.