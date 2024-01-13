Глава администрации Тайваня проголосовала на выборах

Газета "Цзыю шибао" передает, что Цай Инвэнь прибыла на избирательный участок в начальной школе города Синьбэй

ГОНКОНГ, 13 января. /ТАСС/. Действующая глава администрации Тайваня Цай Инвэнь проголосовала на выборах. Об этом сообщила газета "Цзыю шибао".

По ее данным, глава острова прибыла на избирательный участок в начальной школе города Синьбэй. Цай Инвэнь напомнила жителям об их обязанности проголосовать и пожелала всем как можно скорее сделать это, а также сказала, что избиратели должны принести с собой удостоверение личности.

Немногим ранее на тот же участок прибыла партнер кандидата от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ по предвыборной гонке Сяо Мэйцинь, которая раньше занимала пост главы Тайбэйского экономического и культурного представительства в США (де-факто посольство Тайваня). Она сопроводила Цай Инвэнь во время голосования.

Цай Инвэнь является представительницей Демократической прогрессивной партии и занимает пост главы администрации Тайваня с 2016 года. В 2024 году истекает ее второй и последний срок на этой должности.

В субботу на Тайване проходит голосование на выборах главы администрации острова и депутатов Законодательного юаня (высший законодательный орган). За этот пост борьбу ведут три кандидата: 64-летний Лай Циндэ от правящей Демократической прогрессивной партии, 66-летний Хоу Юи от оппозиционного Гоминьдана и 64-летний Кэ Вэньчжэ от центристской Тайваньской народной партии. Фаворитом предвыборной гонки по итогам последних опросов считается Лай Циндэ.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.