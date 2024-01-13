Эксперт: позиция США по Тайваню не изменится даже при смене правящей на острове партии

Аналитик Центра исследований национальной безопасности при Институте национальной обороны и безопасности Тайваня доктор наук Ли Чжэцюань также выступил с утверждением, что правительство Соединенных Штатов придерживается собственной трактовки принципа "одного Китая"

ГОНКОНГ, 13 января. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Политика Соединенных Штатов в отношении Тайваня не изменится даже в случае смены по итогам выборов правящей на острове партии. Об этом в беседе с ТАСС заявил аналитик Центра исследований национальной безопасности при Институте национальной обороны и безопасности Тайваня доктор наук Ли Чжэцюань.

"Не думаю, что США публично заявят о своих предпочтениях по поводу кандидата на пост президента (главы администрации острова - прим. ТАСС) или избранного президента от определенной политической партии Тайваня", - сказал он. Эксперт отвечал на вопрос о том, кто из кандидатов на пост главы администрации Тайваня является наиболее предпочтительным для Вашингтона.

Как указал аналитик, на протяжении многих лет США "заявляли, что они уважают результаты выборов на Тайване и призывают [материковый] Китай тоже уважать избранного высшего руководителя острова". "До этих выборов, то есть с первых президентских выборов в 1996 году, Тайвань трижды проходил через смену правящей партии, а политика США в отношении Тайваня никогда не менялась в результате этого", - отметил Ли Чжэцюань. "Я думаю, что для Вашингтона важно, чтобы Тайвань успешно провел президентские выборы и продолжил иметь здоровые обмены с Соединенными Штатами", - указал он.

Комментируя информацию о том, что США намерены направить "неофициальную делегацию" бывших высокопоставленных чиновников на Тайвань после выборов главы администрации острова, Ли Чжэцюань отметил, что это "является обычной практикой". "Поддержание крепких неофициальных отношений между Тайванем и Соединенными Штатами не только отвечает национальным интересам США, но и вносит вклад в мир, стабильность и безопасность в Тайваньском проливе", - заявил он.

По словам эксперта, Пекин "может заявлять, что США нарушают принцип "одного Китая", выразить протест и даже провести учения в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня". Ли Чжэцюань также выступил с утверждением, что правительство США придерживается собственной трактовки принципа "одного Китая".

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд.

Выборы на Тайване

В субботу на Тайване проходит голосование на выборах главы администрации и депутатов Законодательного юаня (парламент). Борьбу за высший руководящий на острове пост ведут три кандидата: 64-летний Лай Циндэ от правящей Демократической прогрессивной партии, 66-летний Хоу Юи от оппозиционного Гоминьдана и 64-летний Кэ Вэньчжэ от центристской Тайваньской народной партии. Фаворитом по итогам последних опросов считается Лай Циндэ.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.