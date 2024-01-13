Все кандидаты на пост главы администрации Тайваня проголосовали на выборах

Лай Циндэ, который считается фаворитом предвыборной гонки, призвал жителей острова принять активное участие в процедуре и "показать жизненную силу тайваньской демократии"

ГОНКОНГ, 13 января. /ТАСС/. Все три кандидата на пост главы администрации Тайваня отдали свои голоса на проходящих в субботу выборах.

Как сообщил тайваньский телеканал "Саньли", фаворит предвыборной гонки, кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии 64-летний Лай Циндэ проголосовал в 09:00 (04:00 мск) на избирательном участке в начальной школе Аньпин города Тайнань. Он призвал жителей острова активно голосовать и "показать жизненную силу тайваньской демократии".

По данным тайваньского информационного портала Nownews, кандидат от Гоминьдана 66-летний Хоу Юи проголосовал в 10:04 (05:04 мск) на избирательном участке в начальной школе Баньцяо в городе Синьбэй. В общении с журналистами Хоу Юи поделился, что его семья очень поддерживает его. Он также отметил, что рад принимать участие в выборах, подчеркнув, что еще большее значение имеет будущее Тайваня после голосования.

Как сообщило Центральное информационное агентство, председатель центристской Тайваньской народной партии 64-летний Кэ Вэньчжэ вместе со своей супругой проголосовал в 08:00 (03:00 мск) на избирательном участке в школе для девочек в Тайбэе. Сам политик в короткой беседе с представителями СМИ заявил, что у него оптимистичный настрой и много планов.

В субботу на Тайване проходит голосование на выборах главы администрации острова и депутатов Законодательного юаня (высший законодательный орган). За этот пост борьбу ведут три кандидата: 64-летний Лай Циндэ от правящей Демократической прогрессивной партии, 66-летний Хоу Юи от оппозиционного Гоминьдана и 64-летний Кэ Вэньчжэ от центристской Тайваньской народной партии. Фаворитом предвыборной гонки по итогам последних опросов считается Лай Циндэ.