JPost: ЦАХАЛ уничтожил трех боевиков, проникших в израильское поселение на Западном берегу

Газета передает, что террористы напали на солдата армии обороны Израиля из патрульной службы, в результате чего завязалась перестрелка

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении трех палестинских боевиков, проникших в израильское поселение Адора на Западном берегу реки Иордан. Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

Террористы проникли в поселение в пятницу вечером и напали на солдата ЦАХАЛ из патрульной службы, в результате чего завязалась перестрелка, информирует издание. К месту происшествия быстро прибыли дополнительные подразделения израильских служб безопасности. В ходе спецоперации террористы были ликвидированы. При них были обнаружены автоматические винтовки М16, топор, ножи и бутылки с зажигательной смесью.