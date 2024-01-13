На Тайване предупредили о штрафах до $32 тыс. за агитацию в соцсетях в день выборов

Для политических партий и организаторов избирательных кампаний наказание может составить до $64 тыс.

ГОНКОНГ, 13 января. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Тайваня предупредила жителей о штрафах от 100 тыс. до 1 млн новых тайваньских долларов (от $3,2 до $32 тыс.) за посты и другие публикации в социальных сетях в день выборов, которые можно расценить как агитацию. Об этом сообщила газета "Тайбэй шибао".

По ее данным, для политических партий и организаторов избирательных кампаний наказание может составить от 200 тыс. до 2 млн новых тайваньских долларов (от $6,4 до $64 тыс.).

Кроме того, избирателям запрещено вести аудио- и видеосъемку на участках, а их мобильные телефоны должны быть отключены. За нарушение этих правил они могут быть оштрафованы на сумму от 30 до 300 тыс. новых тайваньских долларов (от $960 до $9,6 тыс.). Порча бюллетеней карается штрафом от 5 до 50 тыс. новых тайваньских долларов (от $160 до $1,6 тыс.), а штраф за попытку вынести их с территории избирательного участка составит 5 тыс. единиц местной валюты.

Еще одно ограничение действует на деятельность на расстоянии в 30 метров от избирательных участков - за шумное поведение и любые действия, которые могут помешать голосованию, предусмотрено наказание в размере 15 тыс. новых тайваньских долларов (около $480).

Как сообщили в избиркоме, всего на Тайване открыто 17 795 избирательных участков, а в организации их работы задействовано около 240 тыс. человек.

За 10 дней до проходящих 13 января выборов на Тайване ввели режим тишины - в это время публикация опросов общественного мнения запрещена. Проведение экзитполов в день голосования также не разрешается.

Выборы на Тайване

На Тайване проходит голосование на выборах главы администрации острова и депутатов Законодательного юаня (высший законодательный орган). За этот пост борьбу ведут три кандидата: 64-летний Лай Циндэ от правящей Демократической прогрессивной партии, 66-летний Хоу Юи от оппозиционного Гоминьдана и 64-летний Кэ Вэньчжэ от центристской Тайваньской народной партии. Фаворитом предвыборной гонки по итогам последних опросов считается Лай Циндэ.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.