Эксперт: КНР усилит санкции по Тайваню, если новый глава острова будет настроен враждебно

Сотрудник Института международных отношений и стратегических исследований при тайваньском Университете Даньцзян Ма Чжуньвэй отметил, что "перед выборами Китай заявил, что Тайвань имеет торговые барьеры для торговли с КНР"

ГОНКОНГ, 13 января. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Китай может усилить торговые санкции в адрес Тайваня в том случае, если новый глава администрации острова примет слишком враждебную политику в отношении Пекина. Об этом в беседе с ТАСС заявил сотрудник Института международных отношений и стратегических исследований при тайваньском Университете Даньцзян (Tamkang University) Ма Чжуньвэй.

"Полагаю, что после выборов гуманитарные обмены между двумя берегами [Тайваньского пролива] могут продолжиться, а экономические отношения будут теоретически идти как обычно", - сказал он.

"Если новый президент (глава администрации - прим. ТАСС) Тайваня не примет раздражающий Китай политический курс, Пекин не станет повышать степень экономического давления на Тайвань", - продолжил Ма Чжуньвэй. "Однако, если новое правительство примет слишком враждебную политику в отношении Китая или пойдет по пути еще большего утверждения независимости Тайваня, КНР может усилить торговые санкции против него", - считает эксперт.

Ма Чжуньвэй отметил, что "перед выборами Китай заявил, что Тайвань имеет торговые барьеры для торговли с КНР". "С одной стороны, он хотел надавить на Тайвань, чтобы снизить поддержку избирателями Демократической прогрессивной партии. С другой стороны, используя этот рычаг, можно после прихода нового состава правительства посмотреть на политику новых властей и принять решение о степени санкций в отношении Тайваня", - сказал аналитик.

12 апреля 2023 года Минкоммерции КНР объявило о начале расследования в связи с "созданием тайваньским регионом барьеров путем введения ограничительных мер при осуществлении торговли с материковым Китаем". Процедуры проверки могли быть завершены 12 октября, однако власти КНР продлили их до 12 января 2024 года. Речь идет более чем о 2,5 тыс. товарных позиций - преимущественно это сельхозпродукция, минеральное сырье и продукция текстильной промышленности.

1 января Китай отменил льготы на ввоз 12 видов товаров с Тайваня, включая пропилен и параксилол. Как отметили в Минкоммерции, принятые меры связаны с тем, что Тайбэй не предпринимает каких-либо эффективных шагов, чтобы снять торговые ограничения в отношении продукции из материкового Китая. 9 января ведомство сообщило, что правительство КНР рассматривает дополнительные меры по отмене льготных тарифов в отношении ряда товаров из Тайваня. Речь идет о сельскохозяйственной и рыбной продукции, машинном оборудовании, автомобильных комплектующих и текстильных изделиях.

Выборы на Тайване

В субботу на Тайване проходит голосование на выборах главы администрации и депутатов Законодательного юаня (парламент). Борьбу за высший руководящий на острове пост ведут три кандидата: 64-летний Лай Циндэ от правящей Демократической прогрессивной партии, 66-летний Хоу Юи от оппозиционного Гоминьдана и 64-летний Кэ Вэньчжэ от центристской Тайваньской народной партии. Фаворитом по итогам последних опросов считается Лай Циндэ.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.