На Кубе назвали удары США по Йемену нарушающими международное право

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Такие действия "поощряют геноцид в секторе Газа", утверждает глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья

ГАВАНА, 13 января. /ТАСС/. Удары США и их союзников по территории Йемена идут вразрез в нормами международного права, заявил в пятницу министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

"Мы осуждаем военные атаки США и их союзников по НАТО на Йемен, нарушающие международного права. Акты такого рода поощряют геноцид в секторе Газа", - написал глава ведомства на своей странице в X (ранее Twitter).

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море.