В Сиднее около 10 тыс. человек приняли участие в марше солидарности с Палестиной

Многие участники манифестации пришли в одежде в цветах палестинского флага и надели традиционную арабскую куфию

© Анна Аркаева/ ТАСС

СИДНЕЙ, 13 января. /ТАСС/. Тысячи австралийцев вышли в субботу на улицы Сиднея, чтобы еще раз заявить о своей поддержке Палестины и потребовать прекращения огня в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

По данным общественного объединения Palestine Action Group (PAG), выступившего организатором митинга, в центральном городском парке Гайд собрались порядка 10 тыс. граждан, пришедших потребовать от австралийского правительства "прекратить поддерживать власти Израиля и начать решительно действовать для прекращения огня в секторе Газа". Многие участники манифестации пришли в одежде в цветах палестинского флага и надели традиционную арабскую куфию. Они размахивали флагами и скандировали: "От реки до моря Палестина будет свободной!", "Нас - тысячи и миллионы, и мы все палестинцы!", "Свободу Газе!", а также призывали к немедленному прекращению огня в регионе.

Перед трибуной организаторы развернули большой палестинский флаг, на белом полотнище которого участники акции могли написать слова поддержки для жителей Газы. Выступавшие на митинге, предварявшем марш, призывали к солидарности с палестинским народом и просили собравшихся "заставить депутатов австралийского парламента принять меры в отношении правительства страны, поддерживающего Израиль". "Палестинский народ не отступит и не откажется от борьбы за свою страну, но люди по всему миру должны поддержать его", - сказал представитель палестинского сообщества.

Как сообщили ТАСС в полиции штата Новый Южный Уэльс, очередная акция протеста, организованная PAG, прошла мирно и никаких инцидентов в ее ходе зарегистрировано не было. "Организаторы сотрудничают с полицией, строго выполняя все предписания. Мы не производили арестов или задержаний", - отметили в ведомстве.

Акции в поддержку Палестины и за прекращение огня на Ближнем Востоке проходят в крупнейших городах Австралии еженедельно с 8 октября. Митинги и марши, проходящие в Сиднее и крупнейших городах страны, собирают десятки тысяч человек.