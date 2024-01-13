Голосование на выборах главы Тайваня завершилось

Сотрудники избирательной комиссии приступили к подсчету голосов

ГОНКОНГ, 13 января. /ТАСС/. Избирательные участки на выборах главы администрации Тайваня и депутатов его Законодательного юаня (парламента) завершили работу. Сотрудники избирательной комиссии приступили к подсчету голосов.

Голосование продлилось с 08:00 до 16:00 по местному времени (с 03:00 до 11:00 мск). Правом голоса на этих выборах обладали 19,55 млн жителей Тайваня из 23,6 млн.

За пост главы администрации Тайваня ведут борьбу три кандидата: 64-летний Лай Циндэ от правящей Демократической прогрессивной партии, 66-летний Хоу Юи от оппозиционного Гоминьдана и 64-летний Кэ Вэньчжэ от центристской Тайваньской народной партии. Фаворитом предвыборной гонки по итогам последних опросов считается Лай Циндэ.

Политическая активность населения Тайваня считается достаточно высокой: на выборах 2016 года явка составила 66,27%, а в 2020-м она достигла 74,9%.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.