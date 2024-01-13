Новый глава МИД Франции пообещал Киеву долгосрочную финансовую и гуманитарную поддержку

Представители французских властей совершат несколько визитов на Украину для оценки ее потребностей, отметил Стефан Сежурне

ПАРИЖ, 13 января. /ТАСС/. Новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в ходе поездки в Киев пообещал украинским властям долгосрочную поддержку. Кадры первого зарубежного визита нового главы МИД транслировал телеканал BFMTV.

"Я прибыл сюда, чтобы сообщить, что Франция продолжит оказывать Украине долгосрочную поддержку в экономической, военной и гуманитарной сферах", - сказал Сежурне в эфире телеканала.

Глава внешнеполитического ведомства также пообещал, что представители французских властей "совершат несколько визитов в Киев, чтобы оценить актуальные потребности Украины".

11 января Елисейский дворец обнародовал состав нового правительства под руководством 34-летнего Габриэля Атталя. В него входят 11 министров и три министра-делегата. Большинство ключевых министров сохранили свои посты. Одним из главных изменений стало назначение министром иностранных дел Стефана Сежурне, который сменил на этом посту Катрин Колонна.

Атталь, ставший самым молодым премьером в истории Франции, был назначен на должность 9 января. Он сменил на этом посту ушедшую в отставку днем ранее Элизабет Борн, которая возглавляла кабмин с мая 2022 года.