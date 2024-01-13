Штайнмайер заявил о необходимости Германии делать больше ради собственной защиты

Будущая администрация США будет ожидать, что европейцы начнут делать больше для НАТО, и это не получится без ФРГ, заявил немецкий президент

БЕРЛИН, 13 января. /ТАСС/. США будут ожидать от Европы большего вклада в НАТО, Германия также должна делать больше ради собственной защиты. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью, которое опубликовано в газете Sueddeutsche Zeitung.

"Во-первых, война России против Украины показывает, что мы должны делать больше для защиты нашей страны. Во-вторых, приближаются президентские выборы в Соединенных Штатах, и любая будущая администрация США будет ожидать, что европейцы будут делать больше для НАТО. Без Германии это не сработает", - сказал он.

В феврале 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о создании специального фонда для модернизации Бундесвера размером €100 млрд, средства из которого должны быть направлены на инвестиции и проекты в области вооружений. В частности, речь идет о закупке нового снаряжения, боеприпасов и техники. По оценкам немецких экспертов, значительного улучшения материально-технической базы вооруженных сил страны пока добиться не удалось.

В конце марта 2023 года министр обороны Борис Писториус принял решение заменить руководителя Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера Габриэле Корб. Ее критиковали за то, что закупки вооружений и техники занимают слишком много времени.