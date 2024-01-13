МИД Индии выразил протест в связи с визитом посла Великобритании в Пакистане в Кашмир

Неприемлемо такое нарушение суверенитета и территориальной целостности индийского государства, заявили в министерстве

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Индии выразило протест в связи с визитом посла Великобритании в Пакистане в Кашмир. Соответствующее заявление ведомство разместило на своем официальном сайте.

"Индия серьезно отнеслась к крайне нежелательному визиту верховного комиссара Великобритании в Исламабаде вместе с представителем Министерства иностранных дел Великобритании в оккупированный Пакистаном Кашмир 10 января 2024 года", - сказано в заявлении.

"Такое нарушение суверенитета и территориальной целостности Индии неприемлемо", - подчеркнули в ведомстве, добавив, что "министр иностранных дел выразил решительный протест верховному комиссару Великобритании в Индии в связи с этим нарушением".

Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. Из-за этой территории в 1947 и 1965 годах вспыхивали индо-пакистанские войны. В настоящее время в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля, на которой сохраняется военная напряженность.