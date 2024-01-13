Таджикистан и Киргизия достигли принципиального согласия по вопросам госграницы

Подготовлен проект протокола по этой теме, все стороны полностью согласны, заявил председатель таджикистанского ГКНБ Саймумин Ятимов

ДУШАНБЕ, 13 января. /ТАСС/. Правительственные делегации Таджикистана и Киргизии достигли принципиальных договоренностей в вопросах делимитации спорных участков общей государственной границы. Об этом сообщил председатель Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана Саймумин Ятимов по итогам очередного раунда переговоров со своим киргизским коллегой Камчыбеком Ташиевым.

"Мы обсудили очень важные моменты с Камчыбеком Ташиевым, <…> действительно жизненно важные, это направления Кулундук, Максат, Арка, дорога Хистеварз. По этим вопросам достигнуто принципиальное согласие, мы подготовили проект протокола по этому вопросу, все стороны полностью согласны", - заявил Ятимов на видео, опубликованном агентством ASIA-Plus. "Те задачи, которые перед нами ставили главы наших государств, уверенно, на принципиальных основах, на взаимовыгодных основах продолжают решаться", - добавил глава ГКНБ.

"Это около 15 км земли, мы уже принципиально договорились, теперь остается нашим комиссиям описывать все договоренные границы. Мы <...> довольны результатом наших переговоров", - подчеркнул Ташиев.

12 января профильные рабочие группы Таджикистана и Киргизии провели очередную встречу в киргизском Баткене.

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии превышает 980 км. На некоторых из ее участков время от времени возникают споры и конфликты, в том числе вооруженные. Переговоры о делимитации продолжаются с декабря 2002 года. В последние два года удалось описать более 100 км из проектных 626, в октябре 2023 года - порядка 43,3 км, в декабре того же года - еще почти 50.