Полиция Тайваня зафиксировала свыше 90 нарушений на выборах главы администрации острова

По данным газеты "Тайбэй шибао", 49 из этих нарушений были связаны с фотографированием бюллетеней и использованием телефона или записывающего оборудования в кабинах для голосования

ГОНКОНГ, 13 января. /ТАСС/. Полиция Тайваня зафиксировала по меньшей мере 92 нарушения законодательства в ходе голосования на выборах главы администрации Тайваня и депутатов его Законодательного юаня (парламента). Об этом сообщила тайваньская газета "Тайбэй шибао".

По ее данным, 49 из этих нарушений были связаны с фотографированием бюллетеней и использованием телефона или записывающего оборудования в кабинах для голосования. Еще 13 случаев были связаны с агитацией.

Центральная избирательная комиссия Тайваня ранее предупредила жителей о штрафах за нарушения в день выборов. В частности, за посты и другие публикации в социальных сетях, которые можно расценить как агитацию, грозит штраф от 100 тыс. до 1 млн новых тайваньских долларов (от $3,2 тыс. до $32 тыс.). Также избирателям запрещено вести аудио- и видеосъемку на участках, их мобильные телефоны должны быть отключены. За нарушение этих правил они могут быть оштрафованы на сумму от 30 до 300 тыс. новых тайваньских долларов (от $960 до $9,6 тыс.).

Голосование проходило с 08:00 до 16:00 по местному времени (с 03:00 до 11:00 мск). За пост главы администрации Тайваня ведут борьбу три кандидата: 64-летний Лай Циндэ от правящей Демократической прогрессивной партии, 66-летний Хоу Юи от оппозиционного Гоминьдана и 64-летний Кэ Вэньчжэ от центристской Тайваньской народной партии.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.