Армия Израиля сообщила об уничтожении командного центра и штаба ХАМАС в секторе Газа

Также в ходе рейда военные обнаружили десятки единиц оружия, компьютеров, телефонов и устройств слежения, заявила пресс-служба ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 января. /ТАСС/. Израильские военные нанесли удары по оперативному штабу и командному центру радикального палестинского движения ХАМАС в центральной части сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Бойцы 99-й дивизии действуют в районе центральных лагерей [палестинских беженцев] в [центральной части] сектора Газа. В ходе проверок военнослужащими был выявлен террористический отряд, вооруженный противотанковыми ракетами и автоматами. Военные устроили засаду на террористов и засекли их, входящими в здание, служившее оперативным штабом ХАМАС. Солдаты направили [по зданию] удар ВВС с воздуха, в результате чего террористы были ликвидированы, а штаб уничтожен", - говорится в сообщении.

Кроме того, военнослужащими в этом районе был проведен "целенаправленный рейд на действующий командный центр ХАМАС", в ходе которого были обнаружены "десятки единиц оружия, компьютеров, телефонов и устройств слежения", продолжили в пресс-службе. "После завершения рейда командный центр и вооружение были уничтожены с использованием инженерных возможностей", - добавили военные.