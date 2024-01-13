В Турции сообщили о нанесении удара по северу Сирии

ВС страны нейтрализовали девять членов РПК, сообщили в министерстве национальной обороны республики

АНКАРА, 13 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции нанесли удар по позициям членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии, сообщили в министерстве национальной обороны республики.

"Прошлой ночью девять террористов РПК/СНС были нейтрализованы при попытке проникнуть в район проведения операции "Источник мира" (на севере Сирии - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении.

Накануне в районе операции "Коготь - замок" на севере Ирака погибли девять турецких военных в результате нападения членов РПК. После этого ВВС Турции нанесли по позициям РПК авиаудары в Ираке.

Турция начала очередную трансграничную операцию "Коготь - замок" на севере Ирака в 2022 году. В ее цели входит очистка региона от базирующихся там сил Рабочей партии Курдистана, которая признана в Турции террористической. Конфликт с ней продолжается с 1984 года.