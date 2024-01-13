Бойцы ХАМАС сообщили о подбитии четырех израильских танков на юге сектора Газа

В "Бригаде Иззэддина аль-Кассама" также заявили, что поразили ракетой земля-воздух один из вертолетов и бульдозер Израиля на подступах к Хан-Юнису

БЕЙРУТ, 13 января. /ТАСС/. Палестинские бойцы из "Бригад Иззэддина аль-Кассама", которые являются военным крылом радикального движения ХАМАС, отражают атаки израильских войск в южной части сектора Газа. Об этом говорится в военном коммюнике формирования, распространенном в Еудупкфь-канале.

"Нашим бойцам удалось подбить четыре танка Merkava в востоку от города Хан-Юнис, применив управляемые ракеты Yasin-105, - сообщается в тексте. - Еще один бронетранспортер с солдатами подорвался на противотанковой мине".

Кроме того, члены бригад ХАМАС утверждают, что поразили ракетой земля-воздух один из израильских вертолетов и бульдозер на подступах к Хан-Юнису, который находится в 20 км к юго-западу от административного центра Газа.

В нескольких местах в окрестностях этого города между сторонами идут боестолкновения с близкого расстояния. На пути движения наступающих спецподразделений израильских войск боевики взрывают мины. Данных о потерях среди израильских военных не приводится, в рядах радикалов четыре убитых бойца и свыше 20 раненых.

Как передало агентство SANA, израильские самолеты и артиллерия наносят удары по районам Хай-эз-Зейтун и Хай-эд-Дарадж в административном центре Газа. Поступили сведения о попадании бомб и снарядов в жилые дома и укрытия для перемещенных лиц. По сведениям медицинских источников, за сутки в ходе авиаударов и обстрелов в палестинском анклаве погибли 135 человек и 312 получили ранения.

Сектор Газа является одной из самых густонаселенных точек планеты, на площади 360 кв. км проживет 2,3 млн человек. По данным Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, число перемещенных лиц за три месяца израильской военной операции достигло 1,9 млн, что составляет более 85% населения анклава.