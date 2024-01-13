Кандидат правящей партии Тайваня заявил о победе на выборах главы администрации острова

Лай Циндэ также пообещал противостоять угрозам и запугиванию со стороны Пекина

ГОНКОНГ, 13 января. /ТАСС/. Представитель правящей на Тайване Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ на митинге перед сторонниками заявил о своей победе на выборах главы администрации острова.

Он поблагодарил оппозицию за поздравления. "Я внимательно изучу программы и позиции своих оппонентов по выборам. При условии, что они принесут благо народу и национальному развитию, они будут включены в мою политическую программу", - сказал Лай Циндэ.

Обещания

Циндэ пообещал противостоять угрозам и запугиванию со стороны Пекина и поддерживать мир, стабильность и статус-кво в Тайваньском проливе.

"Мы полны решимости защищать Тайвань от продолжающихся угроз и запугивания со стороны Китая", - заявил он на митинге перед сторонниками, трансляцию ведет тайваньский телеканал TVBS.

"Как президент (глава администрации - прим. ТАСС) я несу важную ответственность за поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе", - заявил он. "Я буду действовать в соответствии с нашим демократическим и свободным конституционный порядком, <...> поддерживать статус-кво по обе стороны пролива в соответствии с принципами достоинства и равенства", - сказал он.

Лай Циндэ также отметил, что намерен использовать диалог вместо конфронтации, уверенно продвигать обмены и сотрудничество с Пекином.

Ранее кандидаты от оппозиционных партий Тайваня - выступающей за диалог с материковым Китаем Гоминьдана и центристской Тайваньской народной партии - заявили о своем поражении и признали победу Лай Циндэ.