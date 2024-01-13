Вучич: Запад демонстрирует Сербии свое лицемерие, вооружая Косово

Вооружение края и усиление его полицейских формирований происходит "нелегально, криминальным образом, вопреки нормам международного публичного права и Уставу ООН", отметил президент

БЕЛГРАД, 13 января. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что решение США о продаже непризнанному Косову противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму $75 млн и хорватские поставки длинноствольного оружия для усиления косовской полиции являются демонстрацией лицемерия.

"Что касается заявления [главы МВД непризнанного Косова Джеляля] Свечли, то в этом нет ничего необычного. Их нескрываемая цель - это изгнание сербского народа, его преследование, и очевидно, что они продолжат этим заниматься не просто под патронажем и защитой части международного сообщества, но и при прямой поддержке. Те винтовки они получили из Хорватии, то есть из ЕС и НАТО. Javelin они получают от США", - отметил Вучич.

"Во всем этом меня смешит то лицемерие, при котором каждый день нам пытаются объяснить, что [премьер непризнанного Косова Альбин] Курти находится под невероятным давлением, какие санкции введены [против него] и как они с ним не сотрудничают. Но в действительности они самым грубым образом демонстрируют нам, как они смеются нам в лицо и могут делать все, что им захочется без каких-либо последствий", - указал сербский лидер, добавив, что вооружение края и усиление его полицейских формирований происходит "нелегально, криминальным образом, вопреки нормам международного публичного права и Уставу ООН".

Министр внутренних дел Косова Джеляль Свечля ранее заявил, что с 12 января все патрули полиции будут вооружены длинноствольным оружием, за что выразил отдельную благодарность Хорватии. До этого Госдепартамент США одобрил возможную продажу Косову Javelin на сумму $75 млн. Речь идет о 246 ракетах для противотанкового комплекса и 24 облегченных прицельно-пусковых установках, а также сопутствующем оборудовании. Пресс-служба президента Сербии сообщила, что посол США Кристофер Хилл на встрече с Вучичем проинформировал его о намерении Вашингтона вскоре запустить официальную процедуру в Конгрессе по утверждению поставок Приштине комплексов Javelin.