Глава Австрийской партии свободы: сторонников мира пытаются назвать правыми радикалами

Герберт Кикль отметил, что "правые в этом мире самопровозглашенных элит - не более чем слово, обозначающее правого экстремиста"

ВЕНА, 13 января. /ТАСС/. Председатель оппозиционной правоконсервативной Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль заявил о стремлении европейских элит представить сторонников мира и переговоров об урегулировании конфликтов в качестве правых радикалов.

"Правые в этом мире самопровозглашенных элит - не более чем слово, обозначающее правого экстремиста. Кто выступает за мир и переговоры - [обязательно будет назван сторонником] правых", - отметил Кикль в ходе своего выступления на партийном мероприятии в федеральной земле Штирия.

Лидер АПС не уточнил, о каком конфликте идет речь. Вместе с тем представители Австрийской партии свободы неоднократно заявляли о необходимости строгого соблюдения Веной нейтралитета в украинском конфликте, выступали за отмену режима антироссийских санкций ЕС и поддерживали проведение мирных переговоров по Украине.

Согласно данным социологического опроса от 10 января, опубликованным Австрийским агентством печати, АПС является самой популярной политической силой страны (28,5%). Правящие Австрийская народная партия (20,9%) и "Зеленые" (9,5%) суммарно пользуются поддержкой 30,4% населения.