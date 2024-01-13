Бойцы "Хезболлах" обстреляли из минометов армейскую казарму на севере Израиля

Израильские ВВС в ответ нанесли удары по форпостам организации в Мейс-эль-Джебель и Яруне

БЕЙРУТ, 13 января. /ТАСС/. Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" сообщило о проведении операции против израильской армии из пограничного района на юге Ливана.

В переданном телеканалом Al Mayadeen заявлении формирования говорится, что шиитские бойцы обстреляли из реактивных установок залпового огня казарму израильской армии в поселении Биранит на севере Израиля. Как утверждается, в результате прямого попадания в рядах противника есть убитые и раненые.

Удары противотанковыми управляемыми ракетами были нанесены также по израильским постам и механизированным патрулям в Биркет-Рише и Эль-Аси. О последствиях этих вылазок подробностей не приводится.

Израильские ВВС в ответ нанесли удары по форпостам "Хезболлах" в Мейс-эль-Джебель и Яруне, а артиллерия выпустила не менее 25 снарядов по окрестностям поселков Марвахин и Хаммуль. Очевидцы передали, что в эти районы направились кареты скорой помощи, среди жителей есть раненые.