В Венесуэле решительно осудили бомбардировки Йемена

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

МИД страны призвал международное сообщество принять все необходимые меры давления для восстановления международной законности и справедливости в этом районе

КАРАКАС, 13 января. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы решительно осуждает бомбардировки США и Великобританией Йемена и настаивает на прекращении геноцида палестинского народа.

"Боливарианская Республика Венесуэла решительно осуждает бомбардировки Йемена, осуществляемые Соединенными Штатами, Великобританией и другими странами", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Венесуэлы, размещенном на странице главы этого ведомства Ивана Хиля в Х (ранее Twitter).

"Венесуэла настаивает на том, что единственным способом гарантировать мир и стабильность на Ближнем Востоке является прекращение геноцида в секторе Газа, осуществляемого Израилем, а также немедленное выполнение всех резолюций Организации Объединенных Наций по созданию суверенного палестинского государства", - указано в заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД Венесуэлы "призывает международное сообщество принять все необходимые меры давления для восстановления международной законности и справедливости в этом районе, не допуская эскалации конфликта, вызванного варварством Израиля в Палестине".