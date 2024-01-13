Пашинян назвал заявления Баку серьезным ударом по мирному процессу

Премьер-министр Армении отметил, что процесс делимитации границы заключается не в создании границы, а в том, что комиссии по делимитации должны восстановить границы, существовавшие на момент принятия Алма-Атинской декларации

ЕРЕВАН, 13 января. /ТАСС/. Армения считает последние заявления азербайджанской стороны серьезным ударом по мирному процессу, поскольку Баку отказывается выполнять ранее достигнутые договоренности о признании территориальной целостности стран на основании Алма-Атинской декларации от 1991 года, согласно которой образовались независимые страны бывшего СССР. Об этом заявил ее премьер-министр Никол Пашинян.

"Последние заявления из Азербайджана я оцениваю как серьезный удар по мирному процессу. Процесс делимитации границы заключается не в создании границы, а в том, что наши комиссии по делимитации должны восстановить границы, существовавшие на момент принятия Алма-Атинской декларации. Конечно, сейчас в Азербайджане предвыборный период, однако эти заявления мы оцениваем как территориальные претензии к Армении", - заявил он.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что азербайджанская армия не собирается покинуть те территории, которые заняла в результате боевых столкновений с армянскими вооруженными силами в 2021 и 2022 годах.