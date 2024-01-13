Япония поздравила нового главу администрации Тайваня

Министр иностранных дел Ёко Камикава отметил, что ожидают сотрудничества

ТОКИО, 13 января. /ТАСС/. Правительство Японии поздравляет избранного главу администрации Тайваня Лай Циндэ с победой на выборах и рассчитывает на укрепление дальнейшего сотрудничества. Об этом говорится в заявлении японского министра иностранных дел Ёко Камикавы.

"Правительство Японии приветствует успешное проведение демократических выборов и поздравляет господина Лай Циндэ с победой, - приводит текст заявления японский МИД. - Мы будем работать над дальнейшим усилением сотрудничества и обменов между Японией и Тайванем, основываясь на стремлении к поддержанию рабочих отношений на неправительственной основе".

Кроме того, в своем заявлении Камикава выразила надежду, что "вопрос вокруг Тайваня будет решен мирным путем через диалог, тем самым поспособствовав миру и стабильности в регионе".

Ранее представитель правящей на Тайване Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ на митинге перед сторонниками заявил о своей победе на выборах главы администрации острова. Кандидаты от оппозиционных партий Тайваня - выступающей за диалог с материковым Китаем Гоминьдана и центристской Тайваньской народной партии - заявили о своем поражении и признали победу Лай Циндэ.

Голосование на выборах главы администрации Тайваня и депутатов его Законодательного юаня (парламента) проходило в субботу с 08:00 до 16:00 по местному времени (с 03:00 до 11:00 мск).

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.