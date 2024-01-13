Замгенсека ООН заявил, что перестрелки в Ливане могут привести к масштабному конфликту

Жан-Пьер Лакруа отметил, что организация продолжает призывать стороны избегать провокаций и воинственной риторики

БЕЙРУТ, 13 января. /ТАСС/. Международное сообщество глубоко обеспокоено эскалацией военной обстановки на ливано-израильской границе и призывает стороны остановить цикл насилия. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа, который провел переговоры в Бейруте с премьер-министром Ливана Наджибом Микати и командующим армией республики Джозефом Ауном.

"Перестрелки на юге Ливана, происходящие каждый день, увеличивают риск возникновения более масштабного и разрушительного конфликта, поэтому мы продолжаем призывать стороны избегать провокаций и воинственной риторики", - подчеркнул Лакруа, слова которого приводит новостной портал Al Nashra.

Чиновник подчеркнул "необходимость любой ценой остановить эскалацию и вернуться к режиму прекращения огня". "Мы напоминаем субъектам, участвующим в перестрелках, об их обязательствах избегать нанесения урона гражданскому населению и миротворцам Временных сил ООН в Ливане", - добавил Лакруа.

Микати на встрече с заместителем генсека ООН потребовал оказать давление на Израиль, чтобы остановить его агрессивные действия. "Мы готовы вступить в переговоры с целью установления долгосрочного прекращения огня на южной границе, - указал премьер. - Однако такое соглашение не может быть достигнуто в условиях израильской агрессии и постоянных нарушений ливанского суверенитета".

По данным портала Al Nashra, с 8 октября 2023 года из Ливана в сторону Израиля было выпущено свыше 1,7 тыс. ракет, в результате погибли 15 израильтян, в том числе 9 военнослужащих, и были ранены более 150. Из-за военной эскалации было эвакуировано около 60 тыс. человек из более чем 40 населенных пунктов на севере Израиля, включая город Кирьят-Шмона, расположенный в 2,5 км от границы.

На юге Ливана жертвами израильских атак стали 32 мирных жителя, вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" потеряло 144 бойца. Число перемещенных из южных районов лиц достигло 75 тыс.