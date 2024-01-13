Турция продолжит борьбу до уничтожения последнего террориста в Ираке и Сирии

По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, республика никогда не допустит создания террористического государства у своих южных границ

АНКАРА, 13 января. /ТАСС/. Турция после нападения членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на турецких военных в Ираке полна решимости устранить террористическую угрозу и не допустить создания "террористического государства" у своих южных границ. Об этом говорится в заявлении администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам заседания, посвященного событиям в Ираке.

"В ходе операций, начатых после нападения, было нейтрализовано 45 террористов: 36 на севере Ирака и 9 на севере Сирии. Эта борьба будет продолжаться до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист в Ираке и Сирии, - отмечается в заявлении. - Турция никогда не допустит создания террористического государства у своих южных границ. В рамках нашего права на самооборону и двусторонних соглашений нашим главным приоритетом является окончательное устранение террористической угрозы и уничтожение лагерей, убежищ, формирований и скоплений террористов".

В пятницу в районе операции "Коготь - замок" на севере Ирака погибли девять турецких военных в результате нападения членов РПК. После этого ВВС Турции нанесли по позициям РПК авиаудары.

Турция начала очередную трансграничную операцию "Коготь - замок" в 2022 году. В ее цели входит очистка севера Ирака от сил Рабочей партии Курдистана, которая признана Анкарой террористической. Конфликт с ней продолжается с 1984 года.