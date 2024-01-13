Армия Израиля сообщила об атаке на объекты "Хезболлах" в ответ на обстрелы из Ливана

ЦАХАЛ продолжит защищать израильские границы от любой угрозы, заявила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 января. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали новые обстрелы со стороны Ливана и нанесли ответные удары, в том числе по объектам вооруженного крыла шиитского движения "Хезболлах" на ливанской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ранее сегодня были зафиксированы многочисленные обстрелы из Ливана различных районов северного Израиля, снаряды упали в незаселенной местности. Солдаты ЦАХАЛ нанесли удары по местам, откуда производились обстрелы. Кроме того, истребители ВВС нанесли удары по террористическим объектам в Ливане, в том числе по террористическим структурам "Хезболлах", расположенным в районах Мейс-эль-Джабаль и Ярин", - говорится в заявлении. "Более того, в течение дня солдаты ЦАХАЛ наносили удары по дополнительным районам Ливана", - добавили в пресс-службе.

"Продолжающаяся террористическая деятельность "Хезболлах" и нападения на Израиль нарушают резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН. ЦАХАЛ продолжит защищать израильские границы от любой угрозы", - отметили в армейском ведомстве.