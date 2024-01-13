Представитель хуситов заявил, что последний удар США не привел к жертвам и разрушениям

Заместитель руководителя пресс-службы мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" Насреддин Амер отметил, что подвергшаяся атаке станция не функционирует в течение нескольких лет в результате ударов со стороны аравийской коалиции

ДУБАЙ, 13 января. /ТАСС/. Удар, нанесенный в ночь на субботу американскими войсками по радиолокационной станции хуситов, не привел к человеческим жертвам и разрушениям. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" Насреддин Амер.

"Жертв и потерь нет - ни материальных, ни человеческих", - сказал представитель движения в интервью телеканалу Al Jazeera. По его словам, подвергшаяся атаке станция не функционирует в течение нескольких лет в результате ударов со стороны аравийской коалиции, которая вела активные боевые действия против хуситов с 2015 по 2022 год.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) сообщило, что авианосец USS Carney нанес удар ракетами Tomahawk по радиолокационной станции хуситов в Йемене. По данным принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah, обстрелу подверглась авиабаза Ад-Дайлами, расположенная к северу от Саны, йеменской столицы.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, атаковали объекты "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Целями стали места дислокации ракет, беспилотники и радиолокационные станции хуситов.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам СЕНТКОМ, с середины ноября хуситы атаковали более 20 гражданских судов.