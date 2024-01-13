Байден подтвердил, что США не поддерживают независимость Тайваня

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не поддерживают независимость Тайваня. Об этом заявил президент США Джо Байден во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

Его попросили прокомментировать прошедшие на Тайване выборы. "Мы не поддерживаем независимость Тайваня", - цитирует пресс-пул Белого дома президента, который отправился в свою загородную резиденцию в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном. Американская администрация не раз заявляла, что поддерживает политику "одного Китая".