WSJ: Израиль планирует операцию по захвату границы Газы с Египтом

Как пишет газета, среди ее вероятных задач называют размещение израильских сил на участке от юго-восточного района Газы, примыкающего к Израилю и Египту, до Средиземного моря

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Израиль планирует операцию по взятию под контроль границы сектора Газа с Египтом. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Неназванные израильские и египетские чиновники сообщили газете, что власти Израиля уже уведомили Каир, что планируют военную операцию вдоль границы с Египтом. Среди ее вероятных задач собеседники The Wall Street Journal называют размещение израильских сил на участке от юго-восточного района Газы, примыкающего к Израилю и Египту, до Средиземного моря.

Отмечается, что на протяжении почти двух десятилетий Израиль контролировал все границы сектора Газа за исключении одной. Теперь еврейское государство пытается вернуть себе контроль над южной границей палестинского анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, которое сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в ней. Отдельные удары наносятся по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.