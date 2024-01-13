Противостояние угрозам КНР и диалог при условии паритета. Что пообещал новый лидер Тайваня

Кандидат от правящей на Тайване Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ одержал победу на выборах главы администрации острова.

На торжественном митинге перед своими сторонниками он выступил с программной речью, в которой заявил о намерении противостоять угрозам со стороны материкового Китая и вести диалог с Пекином при условии взаимного уважения и паритета.

ТАСС собрал основные итоги выборов главы администрации Тайваня.

Победа на выборах

В субботу на Тайване прошли выборы главы администрации и депутатов Законодательного юаня (парламента) острова. Представитель правящей партии Лай Циндэ с первых минут вырвался вперед и с каждым часом продолжал наращивать отрыв от выступающего за диалог с Пекином Гоминьдана и центристской Тайваньской народной партии. Спустя четыре часа подсчета голосов оппозиционные кандидаты признали поражение, а Лай Циндэ объявил о своей победе.

По данным ЦИК Тайваня, Лай Циндэ набрал 40,05% голосов избирателей, представитель главной оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи - 33,49%, председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ - 26,46%.

Впервые с начала прямых демократических выборов на Тайване в 1996 году, сторонникам Демократической прогрессивной партии удалось в первый раз за 24 года прервать серию "восьмилетних циклов" противоборства с Гоминьданом и занять пост главы администрации острова на третий четырехлетний срок.

Вместе с тем, как сообщило Центральное информационное агентство острова, по итогам состоявшихся в этот же день парламентских выборов количество количество депутатских мандатов ДПП сократилось с 62 до 51. Еще 52 места займут представители выступающей на диалог с материковым Китаем партии Гоминьдан. Восемь мест получила центристская Тайваньская народная партия. Кроме того, еще два мандата получили два независимых кандидата, которые, по данным агентства, идеологически близки к Гоминьдану. Всего в состав островного парламента входят 113 депутатов.

Программная речь

В своем выступлении Лай Циндэ поблагодарил оппозицию и пообещал внимательно изучить их предвыборные программы. По его словам, он примет меры для того, чтобы включить в свою стратегию наиболее полезные для населения острова инициативы. Кроме того, Лай Циндэ пообещал учесть мнение оппозиции при формировании нового кабинета правительства.

Кроме того, он указал, что полон решимости "защищать Тайвань от продолжающихся угроз и запугивания со стороны [материкового] Китая". В то же время политик отметил, что будущее правительство не станет провоцировать Пекин, будет поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе.

Избранный глава администрации Тайваня подчеркнул, что одним из приоритетов его работы на этом посту станет "поддержание статус-кво по обе стороны пролива в соответствии с принципами достоинства и равенства". Он также указал, что намерен использовать диалог вместо конфронтации с центральными властями КНР. "При взаимном уважении и паритете между двумя сторонами Тайвань желает вести диалог с Китаем. Мы хотим вести обмены и сотрудничество на благо жителей по обе стороны Тайваньского пролива, чтобы создать мирную и процветающую среду", - сказал он.

При этом он заверил, что будет продолжать курс действующей главы администрации от Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь и выразил досаду, что Пекин не шел на диалог с островом последние восемь лет. По его словам, она все эти годы проявляла добрую волю, однако "Китай не дал того ответа, который должен был быть". В этой связи Лай Циндэ призвал власти КНР признать "новую ситуацию" в Тайваньском проливе.

Международная реакция

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "попытки отдельных стран использовать выборы на Тайване с целью оказать давление на Пекин и раскачать ситуацию в проливе и в регионе в целом контрпродуктивны и заслуживают широкого осуждения со стороны мирового сообщества", а также призвала "все внешние силы воздерживаться от провокационных действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность".

Она заверила, что "российская сторона признает, что в мире существует только один Китай, правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая".

Президент США Джо Байден, комментируя итоги выборов, заявил, что США "не поддерживают независимость Тайваня".

Глава японского МИД Ёко Камикава, поздравляя победителя, заявила о готовности Токио "работать над дальнейшим усилением сотрудничества и обменов между Японией и Тайванем, основываясь на стремлении к поддержанию рабочих отношений на неправительственной основе". Также она выразила надежду, что "вопрос вокруг Тайваня будет решен мирным путем через диалог, тем самым поспособствовав миру и стабильности в регионе".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.