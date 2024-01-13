Пекин заявил, что ДПП не представляет мнение населения Тайваня

Представитель Канцелярии по делам острова при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа вновь напомнил, что Тайвань является "китайским Тайванем"

ПЕКИН, 13 января. /ТАСС/. Результаты выборов на Тайване показывают, что правящая Демократическая прогрессивная партия не может представлять основное общественное мнение на острове. Об этом заявил представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа, комментируя итоги прошедших там выборов руководства и законодательного органа.

"Выборы не изменят основной ландшафт и тенденцию развития отношений по обе стороны Тайваньского пролива, не изменят общего стремления соотечественников по ту сторону Тайваньского пролива к установлению более тесных связей и не будут препятствовать неизбежной тенденции воссоединения Китая", - приводит его слова агентство Xinhua.

Он вновь напомнил, что Тайвань является "китайским Тайванем". "Наша позиция в отношении решения тайваньского вопроса и осуществления национального воссоединения остается последовательной, и наша решимость тверда, как скала", - сказал Чэнь Биньхуа. "Мы будем придерживаться консенсуса 1992 года, который воплощает принцип единого Китая, и решительно выступим против сепаратистской деятельности, направленной на "независимость Тайваня", а также иностранного вмешательства", - подчеркнул он.

Чэнь Биньхуа добавил, что материковая часть Китая будет работать с соответствующими политическими партиями, группами и представителями различных кругов Тайваня, чтобы стимулировать обмены и сотрудничество по обе стороны Тайваньского пролива, способствовать общему развитию и продвижению китайской культуры, а также "совместно способствовать мирному развитию отношений по обе стороны пролива и делу национального воссоединения".