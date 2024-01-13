В США заявили, что делегация конгрессменов может посетить Тайвань в мае

Соединенные Штаты стремятся работать с избранным главой администрации острова Лай Циндэ и развивать прочные партнерские отношения, сообщил спикер Палаты представителей законодательного органа Майк Джонсон

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Делегация Палаты представителей Конгресса США может посетить Тайвань в мае. Об этом сообщил спикер Палаты представителей законодательного органа Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) в письменном заявлении.

"Соединенные Штаты стремятся работать с избранным главой администрации [Тайваня] Лай [Циндэ] и развивать прочные партнерские отношения, которые сложились у нас с главой администрации Цай [Инвэнь]. Чтобы подчеркнуть неизменную приверженность Конгресса безопасности и демократии, я попрошу председателей профильных комитетов Палаты представителей возглавить делегацию в Тайбэе после инаугурации Лай [Циндэ] в мае", - отметил Джонсон, занимающий в государственной иерархии США третий по значимости пост.

"Я надеюсь, что Соединенные Штаты и Тайвань вместе продолжат продвигать принципы свободы, возможностей и безопасности для всех свободолюбивых стран и наших партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе", - заключил спикер.

В субботу на Тайване прошли выборы главы администрации и депутатов Законодательного юаня (парламента). Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал Лай Циндэ: он набрал 40,05% голосов избирателей. Представитель от Гоминьдана, главной оппозиционной партии, Хоу Юи получил 33,49%, председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ - 26,46%. Оппозиция признала поражение на выборах. Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд.