Экс-премьер Польши заявил, что Европу и НАТО беспокоит ход развития украинского конфликта

Матеуш Моравецкий отметил, что "ситуация развивается в неверном направлении"

ЛОНДОН, 13 января. /ТАСС/. Европа и НАТО обеспокоены тем, как развивается украинский конфликт, так как в долгосрочной перспективе преимущество может оказаться на стороне России. Об этом в интервью британской Daily Express заявил бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Украина по-прежнему вызывает у нас и у НАТО в целом глубокое беспокойство. В особенности потому, что ситуация развивается в неверном направлении. Наступление, начатое поздней весной прошлого года нашими украинскими друзьями и партнерами, к сожалению, не увенчалось успехом", - сказал Моравецкий. "Это означает, что Россия и [ее президент Владимир] Путин, обладающие огромными ресурсами и стратегическим терпением в международной политике, а также не обремененные необходимостью проводить реальные выборы <...> могут ориентироваться на гораздо более долгую перспективу, когда речь идет об их стратегических интересах", - добавил он.

Моравецкий подчеркнул, что людские и промышленные ресурсы России, среди прочего, позволяют ей производить несколько сотен танков в год, тогда как в Европе за то же время производится "несколько дюжин, если не меньше".

В этой связи бывший глава польского правительства считает как никогда необходимым укрепление НАТО и обеспечение безопасности его восточных рубежей при активном содействии стран Скандинавии и Балтии, которые "хорошо понимают необходимость в этом".