Борец за независимость и сторонник ЛГБТ. Что известно о новом главе Тайваня Лай Циндэ

Жители Тайваня 13 января избрали нового главу администрации острова, им стал 64-летний представитель правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ.

Ребенок из многодетной семьи, сын шахтера, сторонник ЛГБТ, выпускник Гарварда и успешный врач: о том, кто будет руководить островом в ближайшие четыре года, в материале ТАСС.

Лай Циндэ родился в 1959 году в небольшом городке Ваньли на севере Тайваня, сейчас это район города Синьбэй. Отец будущего политика был шахтером и погиб в результате катастрофы на угольной шахте, когда Лай Циндэ было два года. Мальчика с его братьями и сестрами воспитывала мать.

Обозреватели отмечают, что целеустремленность Лай Циндэ берет начало из детства: примером ему служила мать, которая усердно работала, чтобы вырастить шестерых детей.

Уникальный медик

Прежде чем строить политическую карьеру, Лай Циндэ состоялся как врач: получил степень бакалавра на факультете физических методов лечения и реабилитации Тайваньского государственного университета, продолжил учебу на медицинском факультете Государственного университета Чэнгун. После этого он получил степень магистра общественного здравоохранения Гарвардского университета, став одним из немногих медицинских специалистов на Тайване, обладающих опытом в сфере реабилитации и клинической помощи.

Позднее Лай Циндэ стал экспертом национального уровня в области лечения повреждений спинного мозга.

Общественно-политическая деятельность

Несмотря на медицинский бэкграунд, Лай Циндэ обладает богатым опытом в политике. В 1994 году, работая старшим ординатором больницы при Государственном университете Чэнгун и возглавляя ассоциацию врачей города Тайнань, он начал заниматься общественно-политической деятельностью. Начинал он с организации митингов и политических акций, а через два года отказался от медицинской карьеры в пользу политики.

Уже в 1998 году он был избран депутатом Законодательного юаня (парламент). Политик уделял особое внимание социальным вопросам и экологическим проблемам, снискав большую поддержку избирателей: в течение 10 лет он трижды переизбирался в парламент.

С 2010 по 2017 год Лай Циндэ занимал пост мэра шестого по величине тайваньского города Тайнань с населением 1,9 млн человек. Согласно опросам общественного мнения, в 2013 году он был самым популярным среди глав 22 городов и уездов острова, его рейтинг доверия достигал 87%.

Глава правительства

В 2017 году он был назначен председателем Исполнительного юаня (правительство) острова. Во время первого публичного выступления Лай Циндэ заявил, что выступает за независимость Тайваня от материкового Китая.

Он также активно продвигал идею внедрения английского вторым официальным языком на Тайване. С этой инициативой он впервые выступил еще на посту мэра Тайнаня в 2014 году, однако тогда политик предложил внедрить второй язык только в этом городе. Идею поддерживала и глава администрации Тайваня Цай Инвэнь, однако замысел до сих пор не реализован.

В ноябре 2018 года Лай Циндэ подал в отставку с поста главы правительства после поражения ДПП на местных выборах, а в январе 2019 года оставил должность. Спустя несколько месяцев он зарегистрировался для участия в праймериз Демократической прогрессивной партии, став соперником своей покровительницы Цай Инвэнь. Как отмечают политические обозреватели, кандидатуру Лай Циндэ продвигали влиятельные ветераны ДПП, выступавшие за более жесткий курс по отношению к материковому Китаю. Они считали политику Цай Инвэнь слишком мягкой, однако их ставка не оправдалась: внутрипартийные выборы Лай Циндэ проиграл.

Эта неудача не поставила крест на его карьере: Цай Инвэнь не отвернулась от своего соперника. Осенью 2019 года он принял ее предложение стать напарником в предвыборной гонке, когда она хотела избраться на второй срок. Как отмечали обозреватели, благосклонность к сопернику по праймериз могла быть простой расчетливостью: после первого срока на посту главы администрации Тайваня популярность Цай Инвэнь снизилась, ей нужно было упрочить позиции накануне выборов. Популярный среди избирателей Лай Циндэ подходил на эту роль. Расчет оправдался: после победы тандема на выборах 2020 года Лай Циндэ стал ее заместителем на посту главы администрации острова.

Он зарекомендовал себя хорошим напарником, а его популярность среди избирателей и внутри партии росла. В январе 2023 года Лай Циндэ стал председателем правящей Демократической прогрессивной партии и ее главной надеждой на предстоящих выборах.

Взгляды политика

Политические взгляды Лай Циндэ во многом совпадают с позицией Цай Инвэнь. Ранее политик нередко называл себя "борцом за независимость" Тайваня. В последнее время, особенно накануне выборов, его риторика изменилась и стала мягче: теперь он декларирует своим приоритетом сохранение статус-кво в Тайваньском проливе.

Лай Циндэ также заявляет, что дверь Тайваня для диалога с Китаем "широко распахнута". Однако политик отрицает консенсус 1992 года, который является для КНР политическим основанием для диалога с властями острова.

Аналитики ожидают, что Лай Циндэ продолжит курс на дальнейшее отдаление от материкового Китая, будет поддерживать сближение с США и их союзниками в регионе. Кроме того, ожидается, что он будет наращивать и без того рекордный для острова военный бюджет и закупки американского оружия. Как отмечал сам Лай Циндэ, только с сильной армией Тайвань сможет обеспечить сохранение статус-кво и своей автономности от материка.

Лай Циндэ является сторонником ЛГБТ. В октябре прошлого года он принял участие в параде ЛГБТК+ в Тайбэе, который стал крупнейшей подобной акцией в Азии (на нем побывало около 176 тыс. человек). Считается, что это позволило политику увеличить свой электорат за счет молодого поколения избирателей.

Член ДПП женат и воспитывает двух сыновей.

Напарница по предвыборной гонке

Своей напарницей по предвыборной гонке Лай Циндэ выбрал бывшего де-факто посла Тайваня в США Сяо Мэйцинь. Она родилась в городе Кобе в Японии в 1971 году. Дочь тайванца и американки росла на Тайване и подростком переехала в Соединенные Штаты. Там она получила степень магистра восточноазиатских исследований Оберлинского колледжа и степень магистра политологии Колумбийского университета.

52-летняя Сяо Мэйцинь возглавляла отдел по международным связям Демократической прогрессивной партии, с 2000 по 2002 год работала переводчиком и советником тогдашнего главы тайваньской администрации Чэнь Шуйбяня (2000-2008). В 2000 году одно из тайваньских изданий написало, что у них был роман, однако после судебного иска таблоид заявил о фабрикации этих данных.

В 2002 году политик отказалась от гражданства США ради политической карьеры на Тайване. В период с 2002 по 2008 год и с 2012 по 2020 год Сяо Мэйцинь занимала кресло депутата Законодательного юаня.

В июне 2020 года она заняла одну из ключевых дипломатических должностей, возглавив Тайбэйское экономическое и культурное представительство в Вашингтоне - де-факто посольство острова в США. Она стала первой женщиной на этой должности. Сяо Мэйцинь - большая любительница кошек, поэтому перед переездом в Соединенные Штаты она сообщила, что заберет с собой своих четырех питомцев.

Политик также неоднократно выступала за гендерное равенство и в поддержку ЛГБТ.

В апреле прошлого года канцелярия Центрального комитета Коммунистической партии Китая по делам Тайваня ввела против нее санкции за "сепаратистскую позицию" по тайваньскому вопросу. Сяо Мэйцинь и членам ее семьи запрещено посещать материковый Китай и специальные административные районы Гонконг и Макао.