МИД Индии: развитие отношений с Китаем невозможно без урегулирования на границе

Нельзя одновременно воевать и торговать, заявил глава внешнеполитического ведомства страны Субраманьям Джайшанкар

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 января. /ТАСС/. Напряженная ситуация на индийско-китайской границе осложняет нормальное развитие отношений двух стран. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар во время общения с индийской молодежью.

Отвечая на вопрос о перспективах отношений с Китаем, министр отметил, что в разговоре с китайским коллегой он разъяснил ему, что, "пока не будет найдено решение на границе, пока силы (военные - прим. ТАСС) остаются лицом к лицу и будет напряженность, не стоит рассчитывать, что остальные отношения будут идти нормально". "Это невозможно", - констатировал Джайшанкар.

По его словам, нельзя одновременно воевать и торговать. "Между тем дипломатия продолжается, и иногда решения сложных ситуаций не приходят в спешке", - отметил он.

Отношения Нью-Дели и Пекина резко обострились после того, как в мае 2020 года в горной области Ладакх на китайско-индийской границе произошли столкновения, которые привели к жертвам с обеих сторон. Индия также участвует в созданном в 2007 году Четырехстороннем диалоге по безопасности (QUAD), который включает Австралию, США и Японию. Китайская сторона отмечала, что деятельность этого объединения вносит разлад в отношения КНР с другими государствами региона, поскольку участники QUAD распространяют миф о так называемой китайской угрозе.