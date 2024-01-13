13 января, 18:01
Военная операция на Украине

NYT: военные перспективы Киева выглядят мрачно из-за нехватки людей и вооружений

По информации издания, Запад больше не может гарантировать Украине поставки военной помощи на том же уровне, что в 2023 году, а украинское контрнаступление завершилось, не достигнув ни одной из поставленных целей

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Перспективы Киева на поле боя выглядят мрачно, так как Вооруженные силы Украины несут большие потери, а поставки западного оружия сократились. Об этом сообщает газета The New York Times.

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Издание отмечает, что Запад больше не может гарантировать Украине поставки военной помощи на том же уровне, что в 2023 году, а украинское контрнаступление завершилось, не достигнув ни одной из поставленных целей. Военнослужащие измотаны, а поредевшие подразделения пополняются лишь частично за счет немолодых и плохо обученных новобранцев. Командиры вынуждены нормировать использование боеприпасов, так как любая новая поставка западной помощи может оказаться последней, пишет The New York Times.

Украинская армия с начала июня прошлого года вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за это время Киев потерял 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков и 2 348 бронемашин. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что "контрнаступление" оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация. 

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