Израиль утвердил планы продолжения боев в Газе и усиления давления на ХАМАС

Начальник Генштаба Армии обороны страны Герци Халеви отметил, что ЦАХАЛ полностью сосредоточен на целях войны

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 января. /ТАСС/. Израильские военные утвердили планы по продолжению боевых действий в секторе Газа и усилению военного давления на радикальное палестинское движение ХАМАС. Об этом заявил на пресс-конференции начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви.

"Сегодня мы утвердили планы Южного командования по продолжению боевых действий [в секторе Газа] и усилению военного давления на ХАМАС - давления, которое приведет к роспуску ХАМАС и возвращению заложников", - сказал он. "Завтра (14 января - прим. ТАСС) - 100 дней с начала войны, 100 дней, в течение которых ХАМАС все еще удерживает в Газе заложников. Мы (израильские военные - прим. ТАСС) действуем всеми средствами, чтобы вернуть их, и продолжим это делать, пока не вернем их всех", - добавил глава Генштаба.

"Для достижения реальных результатов мы должны продолжать действовать на вражеской территории, не допускать попыток вымогательства в отношении прекращения огня, которые не принесут реальных результатов [в виде освобождения заложников]. Мы должны продолжать оказывать давление, и именно это мы и делаем", - сообщил он, отметив, что "руководство ХАМАС возлагает надежды на прекращение огня и убеждено, что этот момент близок". Тем не менее "ЦАХАЛ полностью сосредоточен на целях войны (уничтожение ХАМАС и освобождение заложников - прим. ТАСС) и продолжит бороться, пока они не будут достигнуты", добавил Халеви.

По его словам, военные "переместили фокус усилий в центр и юг сектора Газа", где "обнаруживают, в том числе и сегодня, наземные и подземные цеха по производству оружия, включая ракеты", что является "настоящей военной промышленностью". При этом ЦАХАЛ "завершил демонтаж военных структур ХАМАС в северной части сектора Газа" и в настоящий момент "приступает к выполнению задач по закреплению и поддержанию достижений в этом районе (на севере анклава - прим. ТАСС)", указал начальник Генштаба, добавив, что "там еще есть террористы" и Израиль "продолжает наносить удары, преследовать и уничтожать их". Коснувшись темы возвращения в свои дома сотен тысяч палестинцев, покинувших северную часть сектора Газа, Халеви отметил, что израильские военные "смогут рассмотреть этот вопрос, когда будут знать, что для [мирного] населения больше нет никакой опасности", исходящей от боевых действий в упомянутом районе.