Премьер Словакии обсудил c делегацией Конгресса США ситуацию на Украине

Роберт Фицо заявил конгрессменам о необходимости скорейшего достижения мира на Украине в соответствии с принципами Устава ООН

БРАТИСЛАВА, 13 января. /ТАСС/. Премьер Словакии Роберт Фицо обсудил ситуацию на Украине с делегацией Конгресса США, посетившей с однодневным визитом республику. Об этом сообщило информационное агентство TASR.

Фицо заявил конгрессменам, согласно агентству, о необходимости скорейшего достижения мира на Украине в соответствии с принципами Устава ООН. Мир обеспечит стабильное развитие этой страны, которая сможет вступить в Евросоюз, выполнив, как сказал премьер, условия, предъявляемые к государствам - кандидатам.

Фицо заверил делегацию Конгресса, что Словакия является надежным членом НАТО и ЕС. "Они [НАТО и ЕС] являются краеугольными камнями нашей внешней политики. <…> Ничего не меняется. Мы и далее остаемся конструктивными партнерами и союзниками, но с учетом словацких национальных интересов", - привело агентство слова премьера.