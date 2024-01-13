В арабских странах пройдут шествия в поддержку народа Йемена

Ожидается также, что пацифисты организуют акции и в странах Европы, сообщил председатель Арабского центра коммуникации и солидарности Маан Башур

БЕЙРУТ, 13 января. /ТАСС/. Прогрессивная общественность в арабских и исламских государствах готовится провести 14 января и в последующие дни демонстрации в поддержку йеменского народа, противостоящего американо-британской агрессии. Об этом сообщил ТАСС координатор акции, председатель Арабского центра коммуникации и солидарности Маан Башур. По его словам, ожидается также, что шествия будут организованы пацифистами в странах Европы.

"США и Великобритания пошли на военную авантюру после того, как 10 января Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2722 о судоходстве в Красном море, - отметил собеседник агентства. - Начавшиеся бомбардировки йеменской территории могут привести к конфликту на уровне всего региона и серьезно обострить ситуацию на международной арене, поэтому наш долг - разоблачить преступные планы империалистических держав".

Башур, который является видным общественно-политическим деятелем Ливана, осудил двуличную позицию администрации США, которая "на словах выступает против расширения военной эскалации на Ближнем Востоке, вызванной вторжением израильских войск в сектор Газа, а на деле действует в ином направлении, превращая в поле битвы огромное пространство от Красного до Средиземного моря, от Йемена до Палестины".

Ливанский политик предупредил, что Израиль "может воспользоваться американо-британской агрессией против Йемена для проведения масштабных операций против проиранских формирований в Ливане и Сирии".

"Свободолюбивые силы по всему миру должны проявить солидарность с Йеменом и принять меры к тому, чтобы остановить жестокие нападения со стороны войск США и Великобритании, - подчеркнул Башур. - Это необходимо, потому что на Ближнем Востоке сегодня решается судьба нового мирового порядка, который положит конец неоколониалистскому диктату, тирании и господству монополий".