Израиль заявил, что не сможет закончить войну без контроля над границей Газы с Египтом

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху пояснил, что через границу в анклав могут попасть новые боевики, а также ее могут использовать для поставки военной техники и оружия

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 января. /ТАСС/. Израиль не сможет завершить войну в секторе Газа, не взяв под контроль границу палестинского анклава с Египтом. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, коснувшись соответствующего вопроса на пресс-конференции в Тель-Авиве.

"Очевидно, что существует только один вариант, который я называю южной блокадой [сектора Газа]. Ясно, что мы не закончим войну, не закрыв эту дыру [на границе с Египтом], поскольку в противном случае мы уничтожим [радикальное палестинское движение] ХАМАС, мы демилитаризуем Газу, а затем через эту дыру придут другие боевики, поступит новая военная техника, смертоносное оружие. Поэтому ясно, что мы должны это [границу анклава с Египтом] закрыть", - сказал глава правительства.

"Есть несколько способов сделать это, и мы [израильтяне] их рассматриваем, - отметил он. - Мы еще не приняли окончательного решения, кроме одного: эта дыра [на границе с Египтом] должна быть закрыта".

Газета The Wall Street Journal опубликовала в субботу утверждение, согласно которому израильские власти планируют военную операцию вдоль границы с Египтом. Среди ее вероятных задач источники издания назвали размещение силовиков на участке от юго-восточного района Газы, примыкающего к Израилю и Египту, до Средиземного моря.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, которое сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в палестинском анклаве. Отдельные удары наносятся по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.