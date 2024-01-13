Axios: Керри покинет администрацию США, чтобы помочь Байдену на выборах

Ожидается, что в конце зимы спецпредставитель президента США по климату начнет работу в предвыборном штабе

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Экс-госсекретарь США Джон Керри, являющийся сейчас спецпредставителем президента по климату, покинет в конце зимы свою должность и начнет работу в предвыборном штабе Джо Байдена, который будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

По их сведениям, 80-летний Керри обсуждал этот вопрос с Байденом на нынешней неделе.

Бывший госсекретарь (2013 -2017) и экс-кандидат на пост президента от Демократической партии (2004) Керри стал спецпредставителем американского лидера по климату в январе 2021 года. Его аппарат входит в структуру Госдепартамента. Керри также занимал должность председателя комитета по иностранным делам Сената Конгресса (2009-2013).

Выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года демократ Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Дональд Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года, он считается сейчас фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев.