13 января, 20:51
Военная операция на Украине

NYT: эффективность применения ВСУ кассетных боеприпасов снижается

Дмитрий Ягодкин/ ТАСС
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

Поставленные США боеприпасы использовались, чтобы наносить удары по большим группам российских военных, но теперь в наступлениях участвуют более мелкие подразделения, отмечает газета

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов на поле боя становится менее эффективным. Об этом пишет газета The New York Times.

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Как ей сообщил неназванный командир взвода ВСУ, ранее поставленные США кассетные боеприпасы использовались для того, чтобы "наносить удары по большим группам" российских военных, но теперь в наступлениях участвуют "гораздо более мелкие подразделения". Отмечается также, что нанесение ударов по российским войскам также осложняют вырытые ими глубокие траншеи. 

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