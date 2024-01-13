NYT: эффективность применения ВСУ кассетных боеприпасов снижается

Поставленные США боеприпасы использовались, чтобы наносить удары по большим группам российских военных, но теперь в наступлениях участвуют более мелкие подразделения, отмечает газета

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов на поле боя становится менее эффективным. Об этом пишет газета The New York Times.

Как ей сообщил неназванный командир взвода ВСУ, ранее поставленные США кассетные боеприпасы использовались для того, чтобы "наносить удары по большим группам" российских военных, но теперь в наступлениях участвуют "гораздо более мелкие подразделения". Отмечается также, что нанесение ударов по российским войскам также осложняют вырытые ими глубокие траншеи.