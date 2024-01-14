PepsiCo запретила упоминать ВСУ и поддержку Киева в своей рекламе

Также компания требует не включать в рекламу своей продукции другие негативные посылы, которые создают ощущение опасности

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Корпорация PepsiCo запретила украинским рекламным агентствам упоминать боевые действия, Вооруженные силы Украины (ВСУ) и поддержку Киева в рекламе своей продукции. Об этом сообщила организация B4Ukraine, которая отслеживает компании, продолжающие работать в РФ.

По данным организации, соответствующие требования PepsiCo выдвинула осенью 2023 года при поиске потенциальных партнеров для рекламы продукции. В списке ограничений четко обозначено, что не должно быть упоминаний боевых действий, ВСУ, призывов поддержать Украину и армию, а также других негативных посылов, создающих ощущение опасности.

В этой связи B4Ukraine обратилась в офисы Pepsi на Украине и США, однако не получила комментариев.

Еще в начале сентября 2023 года Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции Украины внесло PepsiCo и Mars в список "спонсоров войны" за то, что они продолжают вести бизнес в России.