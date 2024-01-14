В Тель-Авиве около 120 тыс. человек вышли на митинг с призывом освободить заложников

Параллельно с этим в центре города прошла другая акция, участники которой требовали проведения в Израиле новых выборов, пишет газета The Times of Israel

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 января. /ТАСС/. Порядка 120 тыс. человек вышли в субботу на демонстрацию в Тель-Авиве с призывом освободить всех заложников, захваченных палестинскими радикалами 7 октября и удерживаемых в секторе Газа. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

На площади близ комплекса Минобороны в Тель-Авиве собрались в том числе родственники заложников. С этого митинга стартовали мероприятия, посвященные 100 дням с момента атаки ХАМАС на Израиль и захвата боевиками заложников. Они пройдут в течение 24 часов по всему Израилю, отмечает издание.

Кроме того, параллельно в центре Тель-Авива у театра "Габима" прошел митинг протеста с требованием проведения новых выборов в Израиле. Его участники заблокировали шоссе Аялон на востоке Тель-Авива, несколько человек были задержаны полицией, указывает The Times of Israel, отмечая, что акция протеста не связана с митингом в поддержку удерживаемых в секторе Газа заложников. Кроме того, несколько тысяч человек провели акцию протеста с требованием отставки правительства Биньямина Нетаньяху и скорейшего проведения досрочных выборов в Израиле в городе Хайфа на севере еврейского государства, сообщает газета.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.