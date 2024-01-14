В Лондоне на массовой акции в поддержку Палестины задержали девять человек

По оценкам организаторов шествия, в нем принимали участие свыше 200 тыс. человек

ЛОНДОН, 14 января. /ТАСС/. Полиция задержала девять участников массовой акции в поддержку Палестины, прошедшей в центре Лондона. По оценкам организаторов шествия, в нем принимали участие свыше 200 тыс. человек, при этом СМИ королевства сообщают о десятках тысяч активистов, вышедших на улицы британской столицы.

Как подчеркивают в Скотленд-Ярде, подавляющее большинство протестующих вели себя мирно и не нарушали закон. При этом трое человек были арестованы за разжигание расовой розни, двое - за нарушение общественного порядка на фоне расизма и еще трое за распространение листовок с выражением поддержки террористической организации. В Великобритании таковой признано радикальное палестинское движение ХАМАС. Еще один человек был задержан по подозрению в намерении причинить ущерб собственности.

Еженедельные акции с требование прекратить удары по территории сектора Газа и операцию армии Израиля на его территории регулярно проходят в Лондоне и других городах Великобритании с середины октября.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.