Министр цифровой трансформации предложил украинцам собирать беспилотники на дому

Михаил Федоров заявил, что гражданам дадут доступ к онлайн-лекциям и список компонентов, необходимых для сборки БПЛА

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров предложил соотечественникам самим покупать детали и собирать беспилотные летательные аппараты дома.

В своем Telegram-канале он призвал сограждан принять участие в проекте по самостоятельной сборке FPV-дронов. Им предоставят доступ к онлайн-лекциям и перечень компонентов, инструментов и материалов, которые необходимо приобрести самостоятельно. Участники программы также смогут общаться по интернету с лекторами, советоваться и задавать вопросы инженерам. Собранный аппарат необходимо отправить инструкторам, а после проверки качества они передадут его военным.

Федоров ранее заявлял, что на Украине реально произвести 1 млн FPV-дронов за год. Однако теперь он предлагает заняться этим согражданам, пока "производство развивается и компании набирают обороты".

Ранее руководитель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская сообщила, что вооруженные силы будут вынуждены отступить, если власти не найдут способ наладить в стране сборку ударных беспилотников. Она отметила, что львиная доля украинской техники уничтожается именно российскими ударными дронами, производство которых активно развивается. В то же время Берлинская подчеркнула, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах создать в стране в 2024 году 1 млн беспилотников касается лишь "самых простых FPV-дронов".