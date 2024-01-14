В Сан-Паулу прошла акция в поддержку Палестины

Ее участники требуют "немедленного и окончательного" прекращения огня в секторе Газа

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 января. /ТАСС/. Массовая акция в поддержку Палестины с требованием о немедленном прекращении огня в секторе Газа прошла в Сан-Паулу. Об этом сообщает местное агентство Brasil.

"Эти акции проходят одновременно по всему миру. Здесь, в Бразилии, мы их проводим во многих столицах штатов. В частности, здесь, в Сан-Паулу. Это общемировое движение с требованием немедленного и окончательного прекращения огня в Газе", - цитирует агентство слова одной из участниц.

По данным агентства, протестующие прошли по одной из центральных магистралей города - Авенида Паулиста, и закончили марш также в центре крупнейшего мегаполиса южноамериканской страны. По данным агентства, акция собрала несколько сотен участников.

События в Палестине находят особый отклик у бразильцев. В стране проживает одна из крупнейших в мире диаспор выходцев с Ближнего Востока. Главным образом, это арабы-марониты, исповедующие православие, чьи предки перебрались в страну из Сирии и Ливана в конце XIX века. По данным исследования Бразильского института географии и статистики, общая численность арабской диаспоры Бразилии составляет до 960 тыс. человек.