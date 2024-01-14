Премьер Украины заявил, что Киев будет защищать Лондон в случае необходимости

Денис Шмыгаль отметил, что соглашение о безопасности между странами заключено на 10 лет

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Соглашение Украины с Великобританией в сфере безопасности содержит обоюдные обязательства. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Не только Великобритания должна в течение 24 часов отреагировать, если состоится агрессия против Украины, Украина также будет защищать своего союзника и партнера, в течение 24 часов отреагировав тем или иным образом для поддержки Великобритании в случае, если Россия захочет атаковать нашего друга, партнера и союзника", - сказал он в субботу в эфире национального телемарафона.

При этом глава правительства отметил, что соглашение заключено на 10 лет и должно стать эталоном для аналогичных договоренностей с другими странами, с которыми ведутся консультации.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали 12 января двустороннее соглашение о безопасности. Речь в нем идет об обмене разведывательной информацией, сотрудничестве в сфере кибербезопасности, обучении медиков и военных, а также кооперации в оборонной промышленности. Кроме того, договор обяжет Великобританию "консультироваться с Украиной" в случае еще одного конфликта с РФ и предоставить Киеву "быструю и долгосрочную поддержку" в вопросах обороны.